Inside Out 2: tante iniziative nelle sale UCI Cinemas

L’esordio al cinema di Inside Out 2 è oramai sempre più vicino, ed il circuito UCI Cinemas si sta preparando nel migliore dei modi.

Tra premi esclusivi ed un concorso dedicato alle famiglie, UCI Cinemas si avvia a far partire le “emozionanti” iniziative legate al nuovo sicuro capolavoro targato Disney/Pixar. Per maggiori informazioni vi proponiamo il comunicato ufficiale da poco diramato.

Milano, 6 giugno 2024 – In vista dell’arrivo in sala, il 19 giugno, di Inside Out 2, il nuovo attesissimo film di Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures, UCI Cinemas propone a tutti i piccoli appassionati e alle loro famiglie una serie di iniziative da non perdere. La prima riguarda i fan che acquisteranno online un biglietto sul sito ufficiale o sull’app del Circuito per gli spettacoli in anteprima del 18 giugno e per quelli del 19 giugno, che riceveranno in omaggio un set di matite con cui riempire di colore ed emozioni i propri disegni.

Tutti gli spettatori che acquisteranno il biglietto online sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito per le proiezioni del film previste dal 20 al 23 giugno porteranno invece a casa il segnalibro ufficiale del film.

Ma non è tutto, perché UCI Cinemas lancia anche un concorso che mette in palio un’emozionante servizio fotografico per tutta la famiglia. Un’occasione unica per farsi immortalare insieme ai propri cari, in una giornata piena di sorrisi. Partecipare all’estrazione finale è semplicissimo, basterà acquistare il biglietto sui canali online del Circuito per le proiezioni dal 19 al 30 giugno e registrarlo sul sito insideout2.ucicinemas.it.

Inside Out 2 ci porta nuovamente nella mente dell’adolescente Riley, proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

