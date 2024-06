Transformers One: un nuovo spot per il Best Friends Day

Transformers One è nuovo il film d’animazione che racconta le origini della rivalità tra Optimus Prime e Megatron.

Come parte della campagna promozionale in vista dell’uscita in sala nel mese di settembre, Paramount Pictures ha diffuso in rete – via social – un nuovo spot che va a celebrare, guarda caso, la giornata nazionale dei migliori amici (che poi qui sarebbero per l’appunto Optimus Prime e Megatron). Potete, inoltre, rivedere il trailer ufficiale visitando questo nostro indirizzo.

La regia è stata curata da Josh Cooley, con un team di produzione alle spalle formato da Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian e Aaron Dem.

Il cast vocale in originale è formato da Chris Hemsworth (Orion Pax), Brian Tyree Henry (D-16), Scarlett Johansson (Elita-1), Keegan-Michael Key (B-127), Steve Buscemi, con Laurence Fishburne e Jon Hamm. Ecco la sinossi ufficiale:

TRANSFORMERS ONE è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron. Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, TRANSFORMERS ONE vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Transformers One sarà distribuito sotto il marchio Eagle Pictures da settembre.

