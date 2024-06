Piece By Piece: la vita di Pharrell Williams in un film LEGO

La straordinaria carriera dell’artista musicale Pharrell Williams sarà raccontata in un film animato LEGO dal titolo Piece By Piece.

Diretto dal premio Oscar “Morgan Neville“, il nuovo prodotto d’animazione LEGO, unico nel suo genere, si è mostrato al pubblico della rete in questi giorni attraverso un primo trailer ricco di brani (anche inediti), personaggi noti che hanno fatto parte della crescita professionale di Williams e non solo. Il film, di fatto, si presenta come un vero e proprio biopic, con tanto di riferimenti ai momenti salienti della carriera di Williams, ma con un’infinità di momenti goliardici gestiti straordinariamente dalla celebre animazione in stile LEGO.

Morgan Neville e Caitrin Rogers di Tremolo Productions hanno prodotto Piece By Piece, insieme ai produttori Pharrell Williams, Mimi Valdés e Shani Saxon, mentre Jill Wilfert e Keith Malone ricoprono il ruolo di produttori esecutivi per il LEGO Group. Nel cast vocale ci sarà spazio anche per altri artisti internazionali quali Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z, e Snoop Dogg.

L’esordio in sala di Piece By Piece è stato fissato da Focus Features per l’11 ottobre 2024.

Correlati