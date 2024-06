James Gunn aggiorna su Superman e sui due film di Batman

Il regista, e co-CEO di DC Studios, James Gunn ha aggiornato brevemente sullo stato dei lavori del suo Superman, ma anche dei due film incentrati su Batman.

Come sempre attivo sul suo profilo Threads, il regista ha confermato che il suo “Superman” (ultimo aggiornamento sul casting) non avrà bisogno di re-shoot, anche perché sta montando le scene ma mano che queste vengono girate (le riprese sono ovviamente ancora in corso). Inoltre, Gunn ha dichiarato che il compositore John Murphy (28 giorni dopo, Guardiani della Galassia: Vol. 3) ha già firmato la colonna sonora e che spesso viene utilizzata sul set durante le riprese.

Su “The Brave and the Bold“, il film su Batman ambientato nel DC Universe, non ci sono ancora ufficialità sul casting, contrariamente ai rumours che girano in rete. Inoltre, ha riferito che, nonostante tutti i film del DCU sono inseriti all’interno dello stesso universo narrativo, non sarà necessario vederli tutti per gustarli al meglio.

L’ultima dichiarazione, infine, ha riguardato The Batman: Parte 2 (nuova data di rilascio), come noto fuori dal DCU e parte dell’etichetta “Elseworlds“. Qui, Gunn ha riferito che la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura, e che questa sarà pronta quando Matt Reeves lo riterrà opportuno.

