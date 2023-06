The Brave and the Bold sarà diretto da Andy Muschietti, ora è ufficiale

Nel giorno dell’esordio nelle sale americane di The Flash, la DC Studios ha finalmente ufficializzato Andy Muschietti come regista di The Brave and the Bold, il prossimo film dedicato a Batman.

Le voci del rinnovo del sodalizio tra DC Studios e Andy Muschietti si erano susseguite alcune settimane fa, ed in effetti in molti si aspettavano solo la conferma ufficiale che, prontamente quest’oggi. L’annuncio è stato fatto ieri da Mike De Luca e Pam Abdy, presidenti e amministratori delegati di Warner Bros. Motion Picture Group, e da Channing Dungey, presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Television Group. In aggiunta i due CEO di DC Studios “James Gunn” e “Peter Safran” hanno dichiarato quanto segue:

“Abbiamo visto The Flash anche prima di prendere le redini dei DC Studios, e sapevamo di essere nelle mani non solo di un regista visionario, ma di un grande fan DC. È un film magnifico — divertente, emozionante, intrigante — e l’affinità e la passione di Andy per questi personaggi e per questo mondo trapelano da ogni inquadratura. Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, era l’unica scelta possibile. Fortunatamente, Andy ha detto “sì”, Barbara [Muschietti] ha firmato per produrre con noi, e così siamo pronti. Sono una squadra straordinaria, e non potremmo avere partner migliori mentre ci imbarchiamo in questa elettrizzante nuova avventura nel DCU.“

THE BRAVE AND THE BOLD

La regia è stata affidata a Andy Muschietti, il cui nome è associato anche alla produzione con sua moglie Barbara Muschietti. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane.

Il nuovo film su Batman è stato annunciato dai co-CEO di DC Studios durante la presentazione della prima fase del nuovo DCU nota come “Chapter 1: God and Monsters“. Questa di seguito è la descrizione del progetto:

The Brave and the Bold: “Questa è l’introduzione di Batman nel DCU“, ha detto Gunn. “di Bruce Wayne ma anche del nostro Robin preferito, Damian Wayne, che è un piccolo figlio di puttana.” Il film prenderà ispirazione dall’ormai classico ciclo di Batman scritto da Grant Morrison che ha presentato Batman a un figlio che non sapeva esistesse: una versione omicida cresciuta da assassini. “È una storia molto strana tra padre e figlio.” E, cosa importante, conterrà un Batman non interpretato da Robert Pattinson…

