L’esordio al Box Office USA di Inside Out 2 si avvia ad essere il migliore di questo 2024, almeno in base ai dati offerti dalle classiche anteprime del giovedì.

Il the Hollywood Reporter ha riferito poco fa che il nuovo film d’animazione Pixar ha incassato 13 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì. Con dati del genere, unitamente a recensioni assolutamente entusiastiche, l’esordio nel weekend di Inside Out 2 potrebbe essere potenzialmente da record. Gli analisti, a tal proposito, stimano un weekend d’apertura da circa 100 milioni di dollari, il che porterebbe Disney e Pixar a detenere il record del primo film a raggiungere tale cifra in questo 2024.

Inside Out 2 ha ottenuto lo straordinario punteggio di 93% di recensioni positive su RottenTomatoes, altro dato assolutamente fondamentale in vista dell’esordio in sala.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman.

Nella versione italiana del film Inside Out 2, a prestare le proprie voci alle nuove Emozioni, perfettamente adatte all’età dell’adolescenza, sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley. Ad arricchire il cast il cameo di Stash che interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Nel seguito di Inside Out, film vincitore del premio Oscar® nel 2015, Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

