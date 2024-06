Inside Out 2: a Burano arrivano le nuove emozioni

Manca pochissimo all’uscita nei cinema di Inside Out 2, il nuovo attesissimo film Disney Pixar. Per celebrare i nuovi personaggi della storia, Disney Italia ha realizzato un progetto speciale nella splendida isola di Burano, coinvolgendo le sue coloratissime casette e canali dove nei giorni scorsi sono “spuntate” delle installazioni giganti dedicate alle nuove emozioni protagoniste del film: Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

“New Emotions in Burano” è un tributo tutto italiano al film. Artisti e artigiani locali hanno collaborato per dar vita a una grande installazione site-specific creando un connubio tra i colori dei singoli personaggi del film e quelli tipici della vivace architettura locale.

Le installazioni, diffuse in vari angoli del borgo, sono state realizzate con materiali di riciclo e a basso impatto ambientale, pensate per essere perfettamente integrate nel contesto unico dell’isola di Burano, colorate di giorno e illuminate di notte attraverso sistemi led a basso consumo.

Un’attivazione “Pop-up” temporanea che ha sorpreso abitanti e turisti ed è stata protagonista di un video hero diffuso a livello internazionale attraverso i canali social di Disney e Pixar, un omaggio al film e ai suoi protagonisti, ma anche alla creatività dell’isola – una perla del patrimonio italiano – e alla sua bellezza, con i suoi vivaci campielli, i canali limpidi e le strette calli.

Il progetto è stato realizzato grazie al supporto della Venice Film Commission e del Comune di Venezia, utilizzando maestranze e professionisti locali.

Inside Out 2: sinossi

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman.

Inside Out 2 arriverà nelle sale italiane il 19 giugno 2024.

