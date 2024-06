Watchmen: il teaser trailer dei due film animati

In occasione dell’Annecy International Animation Film Festival è stato mostrato il teaser trailer dei due film animati ispirati a Watchmen, la graphic novel di Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons.

Dopo averlo mostrato alla stampa, il teaser trailer di Watchmen: Chapter 1 e Watchmen: Chapter 2 (questi i titoli dei due film) è stato reso disponibile sulle pagine social ufficiali – e canale Youtube – di Warner Bros. Entertainment con buona pace dei tanti appassionati della graphic novel omonima.

Il film, come anticipato diviso in due capitoli, viene descritto come un enorme passo avanti per l’animazione cinematografica targata DC, ma anche come un adattamento assolutamente fedele al materiale d’origine. Nessuna informazione di produzione è attualmente disponibile, con la distribuzione di Chapter 1 destinata al mercato dell’intrattenimento casalingo a partire dall’agosto 2024, dopo il Comic-Con di San Diego. Chapter 2, invece, subirà la stessa sorte distributiva, ma a partire dal 2025.

Qui di seguito è disponibile, invece, la sinossi ufficiale del progetto Watchmen:

“Il pericolo è all’orizzonte. Nell’America alternativa del 1985, i supereroi in costume fanno parte della vita di tutti i giorni. Quando uno dei suoi ex compagni viene assassinato nel suo appartamento, il vigilante mascherato noto come Rorschach scopre un complotto per uccidere e screditare tutti i supereroi passati e presenti. Mentre riconnette con i suoi soci in pensione, solo uno dei quali ha veri poteri (il dottor Manhattan), Rorschach intravede una cospirazione di vasta portata che coinvolge il loro passato condiviso e conseguenze catastrofiche per il futuro del mondo. Watchmen Chapter 1-2, un nuovo (e fedele) adattamento dell’iconica graphic novel di Alan Moore, prossimamente con Warner Bros Home Entertainment.”

