Rashida Jones protagonista della serie mistery Sunny

Apple TV+ ha diffuso in rete il primo trailer di Sunny, la serie mistery prodotta ed interpretata da Rashida Jones.

La serie è stata creata da Katie Robbins, che è anche showrunner, ed esordirà in piattaforma dal 10 luglio con i primi due episodi, per poi andare avanti con rilascio a cadenza settimanale fino al 4 settembre. Al centro della trama una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone. Dopo la misteriosa scomparsa del marito e del figlio in un incidente aereo, le viene recapitato a casa un robot domestico prodotto dall’azienda del marito. La nuova amicizia inaspettata però verrà macchiata dagli oscuri segreti celati dietro la scomparsa della famiglia della donna.

Rashida Jones, oltre che interprete principale di Sunny, figura anche come produttrice. A24 figura come partner di produzione di Apple Original; la serie è basata sul libro “Dark Manual” del pluripremiato scrittore irlandese di origine giapponese Colin O’Sullivan.

Sunny e le note di produzione

Creata da Katie Robbins, che è anche showrunner, la serie è prodotta dalla stessa Robbins, da Lucy Tcherniak, che cura anche la regia, e da Rashida Jones, che ne è protagonista, insieme a Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy e Jun Kunimura.

Prodotta per Apple TV+ da A24, “Sunny” è scritta e prodotta esecutivamente da Katie Robbins, attraverso la sua società Babka Pictures. Tcherniak è produttrice esecutiva per Poppycock Pictures. Anche A24 e Rashida Jones sono produttori esecutivi della serie che è basata sul libro “Dark Manual” del pluripremiato scrittore irlandese di origine giapponese Colin O’Sullivan.

La Trama: “Sunny” vede Jones nei panni di Suzie, una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Come “consolazione” le viene dato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall’azienda elettronica del marito. Sebbene all’inizio Suzie non sopporti i tentativi di Sunny di riempire il vuoto della sua vita, a poco a poco i due sviluppano un’amicizia inaspettata, mentre insieme scoprono l’oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie, rimanendo pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva esistesse.

La commedia dark farà il suo debutto su Apple TV+ il 10 luglio con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 4 settembre.

