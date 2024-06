Until Dawn: 4 giovani attori per il film ispirato al gioco

Screen Gems e PlayStation Productions hanno offerto questa sera aggiornamenti sul casting di Until Dawn, il film ispirato al celebre videogame horror.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto da questa sera che il cast di Until Dawn potrà contare su quattro giovani attori, ossia Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo e Odessa A’zion. Nessun dettaglio sui ruoli degli attori è stato al momento dell’annuncio rivelato, così come la trama resta ancora avvolta nel mistero.

La Rubin di recente è apparsa al fianco di Anne Hathaway nel film Prime Video “The Idea of You“. Cimino, invece, è noto per essere la star di “Love, Victor” di Hulu, ma ha partecipato anche all’horror “Annabelle 3“. La Yoo ha fatto parte del cast della serie tv “Gotham“, mentre la A’zion si è fatta apprezzare per la commedia leggera “Una torta per l’uomo giusto“.

“Noi di PlayStation Productions, siamo sempre alla ricerca di modi creativi e autentici per adattare i nostri amati giochi che piaceranno ai nostri fan”, ha affermato Asad Qizilbash, Head of PlayStation Productions, Head of Product per PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment. “Oltre a Screen Gems, abbiamo messo insieme un fantastico cast di nuovi personaggi che si basa sul nostro già stellare team di registi e sulla loro visione dell’adattamento. Siamo entusiasti di rivelare presto di più sul film.”

Il film sarà diretto, come noto dal nostro ultimo aggiornamento, da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Michael Bitar sta supervisionando per lo studio.

Until Dawn: il gioco.

Pubblicato per la prima volta nel 2015, Until Dawn è un’avventura narrativa horror che segue otto amici riuniti in un remoto rifugio di montagna. Quando un misterioso assassino appare dall’oscurità, il giocatore deve compiere una serie di scelte che causeranno la sopravvivenza o la morte dei vari personaggi. Il gioco è stato creato da Supermassive Games.

