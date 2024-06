Blue Beetle: in arrivo una serie animata sull’eroe DC

Warner Bros. Animation e DC Studios hanno avviato lo sviluppo di una serie animata ispirata al celebre supereore DC “Blue Beetle“.

Questa sera Deadline ha riferito che i due studios hanno incaricato Miguel Puca (The Casagrandes) di dirigere e fare da showrunner alla serie animata partendo da una sceneggiatura firmata da Cristian Martinez. La fonte ha aggiunto che Angel Manuel Soto e Gareth Dunnet-Alcocer, rispettivamente regista e sceneggiatore del film in live action del 2023, saranno i produttori esecutivi insieme a John Rikard (anche produttore del film). Galen Vaisman, che era un EP nel film, supervisionerà la serie TV animata per DC Studios.

Deadline ha riferito, inoltre, che la serie animata si baserà su live action di “Blue Beetle“, evitando però di raccontare la stessa storia. In caso di successo, inoltre, pare che la DC Studios di James Gunn e Peter Safran potrebbe anche prendere in considerazione di tornare a parlare di un sequel del film in live action del 2023, da molti considerato un buon prodotto di intrattenimento.

Blue Beetle: il film in live action

Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura di Blue Beetle, mentre Angel Manuel Soto ha avuto il ruolo da regista. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Xolo Maridueña, mentre Bruna Marquezine ha interpretato la sua fidanzata, nel cast anche George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Belissa Escobedo. Becky G ha dato la voce all’alieno Khaji-Da.

TRAMA: Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

