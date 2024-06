They Follow: Maika Monroe entusiasta del sequel in arrivo

It Follow è da molti considerato uno degli horror più innovativi degli ultimi anni, ma il suo sequel “They Follow” riuscirà a seguire le sue orme?

Impegnata nel tour promozionale del suo nuovo film dal titolo “Longlegs“, l’attrice Maika Monroe ha rilasciato a Collider (via Deadline) alcune dichiarazioni “entusiastiche” riguardo l’annunciato sequel di It Follow, film che ha presentato al mondo il suo talento, ma anche quello del regista “David Robert Mitchell“. Ecco alcuni estratti della sua intervista:

“David [Robert Mitchell] è brillante. Voglio dire, è brillante. L’intero film si è trasformato a quel punto. Stava cambiando il gioco nel genere e non avrebbe mai realizzato un seguito se non avesse pensato che sarebbe stato migliore.”

L’attrice ha poi continuato a parlare del regista:

“È molto specifico, rifiuta così tanti… Sa semplicemente cosa vuole fare e cosa vuole realizzare. Voglio dire, all’inizio dico ‘Oh, un seguito? Dove andremo qui?’ E l’ho letto, ed è così dannatamente bello. È così buona [la sceneggiatura]. Sono così emozionata.”

Ovviamente la Monroe non ha potuto parlare della trama di They Follow, ma ha semplicemente affermato che sarà assolutamente più grande ed oscuro rispetto a It Follow.

“Penso che il luogo in cui incontrerai Jay [il personaggio della Monroe] a questo punto forse non è quello che ci si aspetta, ma è fantastico. È solo che, ovviamente, come dicono tutti per i sequel, letteralmente, però, è semplicemente più grande, più oscuro e più incasinato. Leggerlo è stata la cosa più folle di sempre. Sono così emozionata per questo ruolo. Era da molto tempo che non ero così entusiasta di approfondire qualcosa. C’è molto con cui giocare, e penso che sarà incredibilmente impegnativo, certo, ma molto appagante. Lavorare con David, non vedo l’ora.”

L’annuncio della realizzazione di They Follow è arrivato lo scorso ottobre (la notizia nel dettaglio), per l’occasione è stato ufficializzato il ritorno della Monroe e del regista. Al momento non ci sono dettagli sulla trama, e neppure una data di uscita ufficiale. Neon e Good Fear Content producono, mentre le riprese dovrebbero partire nel corso del 2024.

It Follows: il film.

Il film è stato diretto da David Robert Mitchell nel corso del 2014. Nel cast spicca il nome di Maika Monroe. La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Toronto Film Festival, ottenendo spazio anche nel programma del Festival di Cannes. Nel film una ragazza, in seguito ad un rapporto sessuale con un coetaneo, è perseguitata da una presenza soprannaturale che prende la forma di persone che la seguono ovunque ma che solo lei può vedere.

