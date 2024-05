Terrore e mistero nel nuovo trailer di Longlegs

Con una mossa a sorpresa questa notte NEON ha svelato un nuovo trailer per Longlegs, il misterioso horror diretto da Osgood Perkins.

Avvolto nel mistero sin dalla sua presentazione, Longlegs nel nuovo trailer si mostra in tutta la sua inquietudine, con un maggior carico narrativo, ma sempre molto legato al mistero (qui il precedente trailer). Di fatto, anche nel nuovo trailer le informazioni offerte sono poche, ma di grande impatto emotivo. La stampa americana ha promosso a pieni voti il film di Perkins, ed in alcuni casi viene indicato come il Miglior Horror dell’Anno!

Il film è stato scritto e diretto da Osgood Perkins. Nel cast Maika Monroe e Nicolas Cage, con loro anche Alicia Witt e Blair Underwood. I produttori sono lo stesso Cage insieme alla sua società di produzione Saturn Films, Dan Kagan, Brian Kavanaugh-Jones, Dave Caplan e Chris Ferguson. La MPAA ha classificato il film con un restrittivo “Rated R” a causa di “Violenza cruenta, immagini inquietanti e linguaggio osceno“.

Trama: L’agente dell’FBI Lee Harker (Monroe) è una nuova recluta di talento assegnata al caso irrisolto di uno sfuggente serial killer (Cage). Mentre il caso prende svolte complesse, portando alla luce prove dell’occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato assassino e deve lottare contro il tempo per fermarlo prima che reclami la vita di un’altra famiglia innocente.

NEON distribuirà Longlegs al cinema dal 12 luglio 2024.

Correlati