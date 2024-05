The Bear S3: animi riscaldati in cucina nel teaser trailer

Dopo il lancio del primo poster, FX ha diffuso questa notte il teaser trailer della terza attesissima stagione di The Bear.

Tra le serie più premiate degli ultimi anni, The Bear tornerà su FX (in Italia attraverso Disney+) a partire dal 27 giugno e, dalle sequenze mostrate nel teaser trailer, con un carico di tensione maggiore. Di fatto le immagini offrono un primo assaggio delle tensioni che iniziano ad insinuarsi nella cucina più disfunzionale del piccolo schermo.

The Bear di FX è stata creata da Christopher Storer, che è produttore esecutivo insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson e Hiro Murai. Courtney Storer è co-produttore esecutivo e culinary producer. La serie è prodotta da FX Productions.

La terza stagione di The Bear di FX seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.

La serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Nominata programma televisivo AFI dell’anno per due anni consecutivi, The Bear di FX ha ottenuto una notevole attenzione ai premi per le prime due stagioni, acclamate dalla critica, tra cui nomination e/o vittorie agli Emmy® Award, ai Golden Globe Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Peabody Award, ai Critics Choice Award, agli Writers Guild Award, ai Directors Guild Award, ai Producer Guild Award, ai NAACP Image Award, agli Independent Spirit Award, ai MPSE Golden Reel Award, ai CAS Award, agli ACE Eddie Award e ai TCA Award, solo per citarne alcuni.

Correlati