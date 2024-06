The Bikeriders: una clip dal film con Austin Butler

In attesa del suo approdo in sala, The Bikeriders è tornato protagonista in rete attraverso il lancio di una nuova clip.

Il film porta in sala una storia intensa che prende spunto da fatti realmente accaduti. Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer fanno parte del cast di prim’ordine messo insieme dal regista acclamato Jeff Nichols. L’approdo nelle nostre sale è previsto per il 19 giugno. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche la nostra recensione.

The Bikeriders è stato scritto e diretto da Jeff Nichols. Nel cast principale spicca, oltre ad Austin Butler, anche Jodie Comer, Norman Reedus e Tom Hardy.

Questa è la sinossi ufficiale: “The Bikeriders, interpretato da Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Norman Reedus, racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.”

L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 19 giugno 2024.

