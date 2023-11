They Follow: in arrivo il sequel dell’horror cult It Follows

Lo studio di produzione NEON questa sera ha annunciato l’arrivo in sala di They Follow, sequel dell’osannato horror dal titolo It Follows, diretto da David Robert Mitchell nel 2014.

Divenuto una sorta di cult di genere, It Follows ha fatto la fortuna del suo regista (Mitchell), ma anche dell’allora sconosciuta Maika Monroe. La trama dell’originale ruotava intorno ad una terrificante presenza che seguiva le sue vittime fino alla morte, in un crescendo di tensione, brivido e terrore.

Il sequel (dal titolo They Follow) vedrà la luce nel corso del 2024, dieci anni dopo la realizzazione del primo iconico capitolo. Il regista tornerà in cabina di regia, così come Maika Monroe riprenderà il ruolo della protagonista. Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento rivelato, ma grazie al primo poster si evince che la minaccia ora sarà dappertutto. Seguiranno ovviamente nuovi dettagli in merito.

It Follows: il film.

Il film è stato diretto da David Robert Mitchell nel corso del 2014. Nel cast spiccava il nome di Maika Monroe. La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Toronto Film Festival, ottenendo spazio anche nel programma del Festival di Cannes.

TRAMA: Una ragazza, in seguito ad un rapporto sessuale con un coetano, è perseguitata da una presenza soprannaturale che prende la forma di persone che la seguono ovunque ma che solo lei può vedere.