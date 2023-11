Vanessa Kirby e Sydney Sweeney nel cast di Eden

Le attrici Vanessa Kirby e Sydney Sweeney faranno parte del cast di Eden, il nuovo film diretto dal premio Oscar Ron Howard.

Noto in precedenza come Origin of Species, il nuovo film di Howard si baserà sulla vera storia di un caso irrisolto in una remota isola delle Galapagos, dove protagonisti sono stati un gruppo di persone spinte dalla voglia di cambiare letteralmente il loro di vivere. Eden viene descritto come un “survival thriller che esaminerà la condizione umana in modi inaspettati, assurdi, spiritosi, sexy, ma soprattutto con grande suspense.”

Ma torniamo alla notizia odierna, la cui fonte è Deadline. Vanessa Kirby e Sydney Sweeney (presto nel film Tutti Tranne Te) nel cast andranno a sostituire Alicia Vikander e Daisy Edgar-Jones, precedentemente collegate al film. Con loro, il cast comprenderà anche Jude Law, Ana de Armas e Daniel Brühl. Le riprese si svolgeranno nel Queensland, in Australia.

Ron Howard produrrà il film con Brian Grazer e Karen Lunder per Imagine Entertainment, Stuart Ford per AGC Studios. Bill Connor e Patrick Newall saranno anche loro tra i produttori. Eden sarà finanziato da AGC Studios, Library Pictures International ed Elevate Production Finance. Hans Zimmer comporrà la colonna sonora.