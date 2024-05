La trilogia ispirata ai romanzi di James Dashner dal titolo The Maze Runner troverà nuova linfa vitale attraverso la più classica delle operazioni reboot.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha riferito che 20th Century Studios ha messo sotto contratto Jack Paglen, forse meglio conosciuto per aver scritto il film di fantascienza Transcendence con Johnny Depp , per scrivere la sceneggiatura di un nuovo capitolo. La fonte, però, ha aggiunto che nei piani dello studios non sarebbe un semplice reboot, ma un’operazione sullo stesso stile Il Regno del Pianeta delle Scimmie, ovvero ambientata nello stesso universo narrativo, ma collocata in un diverso punto di vista temporale.

Wes Ball (regista della trilogia originale), Ellen Goldsmith-Vein e Lee Stollman del Gotham Group e Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill (produttori della trilogia originale) sono tutti a bordo del progetto in chiave produttiva.

The Maze Runner è arrivato al cinema nel 2014, diretto da Ball ed ispirato come noto ai romanzi di James Dashner. Il film si è rivelato un successo di critica e pubblico incassando la bellezza di 348 milioni di dollari su un budget di soli 35 milioni. Successivamente sono stati realizzati anche i due sequel che hanno chiuso l’epopea narrativa.

The Maze Runner: di cosa parla.

Il primo film, e quindi i romanzi, erano incentrati su un gruppo di adolescenti che si ritrovano rinchiusi all’interno di un ambiente murato noto come Radura, con i loro ricordi cancellati. Oltre le quattro mura dell’accampamento si trova un labirinto pieno di creature meccaniche mortali e di porte che si chiudono ogni notte al tramonto. Un nuovo arrivato, però, scopre la chiave per la sopravvivenza del gruppo e tenta di condurlo fuori. Quello che i ragazzi trovano fuori dalla Radura è un mondo in preda alla distruzione.

Nel cast della trilogia hanno recitato Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas Brodie-Sangster, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Lili Taylor, Barry Pepper, Aidan Gillen e Walton Goggins.

