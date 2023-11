Un clip concitata dal cinecomic The Marvels

I Marvel Studios hanno diffuso in rete una nuova clip da The Marvels, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in arrivo nelle sale.

La clip intitolata “Friend of Yours” si concentra sulla strana dinamica di “scambio posto” tra Kamala Khan/Ms Marvel (Iman Vellani) e Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) su cui baserà gran parte della sua trama il nuovo film Marvel. Nel particolare, la clip sembra continuare la sequenza già ammirata nella scena post-credits della serie tv Ms Marvel, con le due eroine che si scambiano inavvertitamente posto nel momento in cui una delle due utilizza i propri poteri. Ricordiamo che la stessa dinamica di “scambio posto” vedrà coinvolta anche Monica Rambeau (Teyonah Parris), l’altra eroina presente del film.

The Marvels: regia, cast, trama

Il film è stato diretto da Nia DaCosta (regista dell’horror Candyman). Nel cast Brie Larson sarà accompagnata da Iman Vellani nei panni di Ms Marvel, personaggio prossimo ad esordire su Disney+ con attraverso una serie tutta sua, ma anche da Teyonah Parris, la quale riprenderà il ruolo della Monica Rambeau adulta già apprezzata in WandaVision. Nel cast anche Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson.

TRAMA: Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.

Nelle sale Usa dal 10 novembre 2023. In Italia dall’8 novembre.