David di Donatello 2024: tutti i vincitori

Questa sera si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello, giunti alla loro 69ma edizione. In diretta dallo storico teatro 5 di Cinecittà la serata, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, ha premiato il meglio del nostro cinema.

Il teatro 5 è il teatro iconico di Cinecittà tanto caro a Federico Fellini, e la serata inizia con un omaggio al regista che ha reso iconico il nostro cinema. A “rompere” il magico momento e a trasportarci nella realtà arriva sul palco Mahmood e la sua Tuta gold, giusto per ricordarci che siamo in diretta su Rai1 e da Sanremo non ci siamo ripresi.

Paola Cortellesi è la prima a salire sul palco ritirando il David dello Spettatore, chiamando sul palco parte del cast di C’è ancora domani, sua opera prima che ha conquistato il pubblico italiano (più di 5 milioni di spettatori) e, anche quello internazionale dove è attualmente in sala. Un gesto preannunciatore perchè subito dopo Emanuela Fanelli torna sul palco per ritirare la sua (seconda) statuetta come miglior attrice non protagonista. In effetti su 19 candidature, qualcosina doveva pur prenderla!

Veterano dei David di Donatello con ben 10 candidature all’attivo, Elio Germano ottiene il riconoscimento come miglior attore non protagonista per Palazzina Laf, opera prima di Michele Riondino che ha raccontato la sua Taranto ferita che riecheggia nella canzone di Diodato, premiata come miglior canzone. E lo stesso Riondino vince il suo primo David di Donatello, lo ritira visibilmente emozionato

Da sempre il palco dei David di Donatello è stato importante anche perché ha dato luce a temi importanti dell’attualità, rendendosi talvolta anche protagonista di critiche. Andrea Castorina, scenografo di Rapito, ha ricordato quanto sia importante la pace in questo momento in cui – in alcune parti del mondo – ci sono ancora guerre in corso, a fargli eco il costumista Sergio Ballo.

La cerimonia televisiva zoppica un po’, si vorrebbe ricreare il piglio della serata degli Oscar mixata alle serate di Sanremo, ma l’effetto è cringe. A partire dall’ideona di voler assegnare i premi delle maestranze tecniche da un altro teatro, facendo attendere i candidati sulle scale, quando meriterebbero come gli attori, registi e produttori il palco principale perché senza scenografi, costumisti e make up artist la magia del cinema italiano diventa speciale (e invidiata da tutto il mondo!).

Eppure questa mattina il Presidente Sergio Mattarella ha dichiarato che “abbiamo bisogno del cinema, della sua sensibilità, della sua arte, delle sue visioni plurali. La storia del cinema ci ha fatto conoscere e apprezzare queste sue capacità”.

Nel corso della serata sono stati consegnati i Premi David alla Carriera all’attrice Milena Vukotic e al produttore musicale Giorgio Moroder e il David Speciale al giornalista Vincenzo Mollica.

Standing ovation per lo storico giornalista RAI Vincenzo Mollica che, nel corso della sua carriera ha raccontato la settimana arte e tutto il mondo dello spettacolo. Un professionista che vanta di avere tra i fan anche il Presidente Mattarella che, questa mattina nel corso della cerimonia al Quirinale, ha testimoniato come Mollica abbia accompagnato generazioni di italiani alla scoperta di piccoli e grandi capolavori del cinema e della musica.

Premi David di Donatello 2024: i vincitori

MIGLIOR FILM

MIGLIOR REGIA

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA: Paola Cortellesi (C’è ancora domani)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: C’è ancora domani: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Rapito: Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

MIGLIOR PRODUTTORE

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Paola Cortellesi (C’è ancora domani)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Michele Riondino (Palazzina LAF)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Emanuela Fanelli (C’è ancora domani)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Elio Germano (Palazzina LAF)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: Io Capitano: Paolo Carnera

MIGLIOR MONTAGGIO: Io capitano: Marco Spoletini

MIGLIOR COMPOSITORE:

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: La mia terra, musica, testi e interpretazione di Diodato (Palazzina LAF)

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Rapito: Andrea Castorina (scenografia), Valeria Vercellio (arredamento)

MIGLIORI COSTUMI: Rapito: Sergio Ballo, Daria Calvelli

MIGLIOR TRUCCO

MIGLIOR ACCONCIATURA

MIGLIOR SUONO

MIGLIORI EFFETTI VISIVI-VFX

MIGLIOR DOCUMENTARIO – PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: Anatomia di una caduta, di Justine Triet

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: The Meatseller, di Margherita Giusti

DAVID DELLO SPETTATORE: C’è ancora domani, di Paola Cortellesi

DAVID ALLA CARRIERA: Milena Vukotic

DAVID ALLA CARRIERA: Giorgio Moroder

DAVID SPECIALE: Vincenzo Mollica

