Ms Marvel: recensione finale della nuova serie su Disney+

Con il sesto episodio andato in scena quest’oggi su Disney+ si è conclusa Ms Marvel, la nuova serie parte del celebre MCU. Questa è la recensione.

Creata da Bisha K. Ali, e diretta tra i tanti anche dalla coppia di registi di Bad Boys for Life (Adil El Arbi e Bilall Fallah), la nuova serie Marvel Studios ha visto protagonista assoluta la giovane esordiente Iman Vellani nei panni della protagonista, accompagnata nel cast da Matt Lintz, Zenobia Shroff e Yasmeen Fletcher.

Al centro della trama di Ms Marvel una ragazza pakistana di Jersey City di nome Kamala Khan, il cui sogno è diventare un giorno come la sua supereroina del cuore “Captain Marvel“. La sua vita da giovane teenager però viene stravolta quando indossa un vecchio bracciale di famiglia che dona a lei delle capacità straordinarie. I suoi nuovi poteri iniziano ad attirare fin troppa attenzione, tanto da spingere un’unità governativa chiamata “Damage Control” ad indagare su di lei.

Kamala allora si divide tra la ricerca della verità riguardo il bracciale “magico”, la vita da normale teenager oramai stravolta ed i pericoli da superare scaturiti dalla presenza di un misterioso clan che cerca il suo bracciale per scopi abbastanza oscuri.

IL COMMENTO

Il Marvel Cinematic Universe con Ms Marvel ritrova la voglia di stupire il suo pubblico più giovane attraverso una storia divertente, colorata, ma anche pregna di significato, tra temi legati all’inclusività ed alle diversità culturali. I sei episodi della nuova serie Marvel mettono in scena così, non solo le origini di uno dei nuovi personaggi introdotti con la recente rivoluzione narrativa Marvel Comics, ma soprattutto uno show la cui narrazione sfrutta a dovere il materiale di base a disposizione per esprimere tutto il suo enorme potenziale.

Il lavoro svolto dalla showrunner Bisha K. Ali è senza ombra di dubbio di pregevole fattura. La sua Ms Marvel non si ferma alle normali apparenze da “classico cinecomic televisivo”, essa infatti regala risvolti narrativi interessanti, e questo nonostante spesso si ritrovi ad affrontare temi difficili da raccontare come la sanguinosa liberazione del popolo indiano avvenuta tra gli anni ’40 e ’50. Un plauso, a tal proposito, va fatto anche ai vari registi che si sono alternati dietro la macchina da presa, bravi nel tenere a freno i propri personalismi per donare al prodotto finito un unico stile omogeneo.

Nel corso degli episodi la giovane Kamala Khan si ritrova alle prese con le classiche problematiche da teenager, la scoperta di incredibili poteri, e segreti pericolosi legati al passato della sua famiglia, un mix difficile da gestire narrativamente che però viene abilmente trasposto sul piccolo schermo dalla Ali. Non mancano ovviamente i classici momenti di assoluta staticità, ma ciononostante il decorrere degli eventi non annoia. L’episodio finale è un crescendo di emozioni, in alcuni casi esposte con troppo entusiasmo, che lancia di diritto il personaggio di Kamala nel futuro dell’universo narrativo Marvel. A tal proposito, occhio alla sequenza post-credits che di certo regalerà qualche sorriso ai fan.

L’esordio da attrice della giovanissima Iman Vellani è da considerare più che promettente. La ventenne di origini pakistane è infatti brava nel portare sullo schermo una ragazzina assolutamente normale, ma con un grande cuore, all’interno di un mondo fatto di eroi e cattivi. Il suo talento sarà ovviamente vagliato in maniera più approfondita nel prossimo futuro.

Dal punto di vista prettamente estetico Ms Marvel si regala alcuni momenti di assoluto splendore, tra effetti visivi di discreta qualità ed intermezzi narrativi capaci di riportare alla mente lo straordinario stile del mondo dei fumetti. A tal proposito, è chiaro che luci e colori utilizzati dai vari direttori della fotografia andavano a braccetto con il tono assolutamente giovanile scelto dai produttori per questa serie.

LA CONCLUSIONE

A nostro avviso Ms Marvel non può essere considerata la miglior serie dell’MCU, ma ciononostante riesce nel suo obiettivo di intrattenere abbracciando uno stile giovanile, ma anche tematiche che di certo riguardano un pubblico più adulto. C’è tanto da lavorare in casa Marvel Studios, ma se questa è la strada intrapresa per il piccolo schermo, allora il futuro potrebbe essere più che roseo.

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono attualmente disponibili su Disney+.