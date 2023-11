Il biopic Ferrari sarà premiato ai Gotham Awards 2023

Il biopic diretto da Michael Mann dal titolo “Ferrari” riceverà un’onorificenza durante la prossima edizione dei Gotham Awards, i premi americani assegnati al cinema indie.

Il The Hollywood Reporter ha rivelato questa mattina che Ferrari verrà premiato con il l’Icon & Creator Tribute for Innovation ai Gotham Awards. Il premio, assegnato per la prima volta in questa edizione, riconosce andrà ad onorare sia il regista Michael Mann che l’icona culturale dettata dal marchio Ferrari. In precedenza sono stati annunciati tra i premiati di questa onorificenza anche Ben Affleck per Air e Bradley Cooper per Maestro.

Le Icon & Creator Tribute for Innovation verranno consegnate il 27 novembre, in occasione della serata di premiazione dei Gotham Awards.

Ferrari: regia, cast trama.

Diretto da Michael Mann, il film è interpretato da Adam Driver, Jack O’Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone. Il compianto Troy Kennedy-Martin (Un colpo all’italiana, Danko) ha scritto la sceneggiatura. Alla base dello script c’è il libro “Enzo Ferrari – The Man and the Machine” di Brock Yates. Michael Mann produrrà con la sua Moto Productions insieme a P.J. van Sandwijk, John Lesher, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher e Gareth West.

LA TRAMA: Il film sarà ambientato nell’estate del 1957, in un momento di crisi per l’ex pilota Ferrari. La compagnia è a un passo dalla bancarotta, il matrimonio con la moglie e socia Laura è in crisi dopo la morte di un figlio. Ferrari decide di puntare tutto sulla vittoria della Mille Miglia per risollevare le sorti della sua carriera.