L’evento Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo al Lucca Comics and Games

La prossima edizione del Lucca Comics and Games ospiterà un evento dedicato a Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie live action in arrivo su Disney+ da dicembre.

Il prossimo 3 novembre alle 14:45 presso il Cinema Astra, infatti, Lucca Comics and Games ospiterà uno speciale evento virtuale dove verranno mostrate in anteprima assoluta alcune clip. All’evento parteciperanno via streaming il co-creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner Jon Steinberg e il produttore esecutivo Dan Shotz.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del Lucca Comics and Games. Qui di seguito, invece, è possibile apprezzare la nuova key art della serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: regia, cast, trama.

I primi due episodi sono scritti da Rick Riordan e Jon Steinberg e diretti da James Bobin. Steinberg e Dan Shotz sono produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein del Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg del Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson. Percy Jackson sarà interpretato da Walker Scobell, Grover Underwood avrà il volto di Aryan Simhadri, mentre Annabeth Chase sarà interpretata da Leah Sava Jeffries.

L’epica serie in otto episodi vede la presenza di guest star di grande richiamo, alcune delle quali presenti in questo teaser trailer, tra cui Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto” alias “Mrs. Dodds”), Toby Stephens (“Poseidone”), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dioniso” alias “Mr. D”), Jay Duplass (“Ade”), Glynn Turman (“Chirone” alias “Mr. Brunner”), il compianto Lance Reddick (“Zeus”), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Echidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”), Timothy Omundson (“Efesto”).

TRAMA: Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Dopo aver perso sua madre, Percy trova rifugio al Campo Mezzosangue, un santuario per i figli dei semidei. Una volta scoperto di essere anch’egli un semidio, deve dimostrare il suo valore e affrontare le sue origini fronteggiando le insidie alla ricerca degli avversari nell’oltretomba. Con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto, se rivedrà sua madre e se potrà mai scoprire chi è destinato a essere.

Dal 20 dicembre 2023 su Disney+.