La serie anime Arcane ha avuto il suo spazio in occasione dell’annuale Geeked Week, l’evento mondiale che presenta i programmi più attesi in arrivo su Netflix.

Attraverso un nuovo brutale trailer, infatti, il colosso dello streaming ha svelato che la seconda – ed ultima – stagione di Arcane sarà divisa in tre parti: il primo atto arriverà il 9 novembre, il secondo il 16 novembre e il terzo il 23 novembre. Lo spin-off animata della saga videoludica League of Legends ha offerto al pubblico di Netflix la storia di due sorelle “Jinx e Vi” che si ritrovano su fronti opposti di un conflitto in escalation tra la città utopica di Piltover e il suo ventre oppresso, Zaun.

Arcane e le note di produzione

La serie è creata da Christian Linke e Alex Yee, i produttori esecutivi sono: Linke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu. I co-produttori esecutivi sono: Yee, Pascal Charrue, Arnaud Delord, Jerôme Combe, Melinda Wunsch Dilger e Ash Brannon. Alla regia Pascal Charrue e Arnaud Delord; alla sceneggiatura Linke, Yee, Brannon, Conor Sheehy, Nick Luddington, David Dunne, Ben St. John e Mollie St. John.

Il cast dei doppiatori originale della prima stagione comprende: Hailee Steinfeld (Vi); Ella Purnell (Jinx); Katie Leung (Caitlyn Kiramman); Kevin Alejandro (Jayce); Harry Lloyd (Viktor). Mick Wingert (Heimerdinger); Brett Tucker (Singed); JB Blanc (Vander); Yuri Lowenthal (Mylo); Roger Craig Smith (Claggor); Shohreh Aghdashloo (Grayson); Remy Hii (Marcus); Toks Olagundoye (Mel Medarda); Jason Spisak (Silco) e Mia Sinclair Jenness (Powder).

La trama della prima stagione: Arcane esplora il delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e il lato squallido di Zaun. Le tensioni tra queste due città-stato giungono a un punto di rottura con la creazione di Hextech, che ciascuno può utilizzare per controllare l’energia magica a Piltover. Intanto a Zaun una nuova droga chiamata shimmer trasforma gli umani in mostri. La rivalità tra le città divide famiglie e amici mentre Arcane porta in vita le relazioni che plasmano alcuni tra i più popolari campioni di League of Legends come Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. Ispirata al mondo del videogioco League of Legends, la serie animata presenta un complesso universo caratterizzato da decisioni morali, animazione mozzafiato e narrazione carica di suspense.

