La seconda stagione di Avatar: la leggenda di Aang ha finalmente aperto i battenti, ieri l’annuncio dalla Geeked Week 2024.

In occasione dell’evento mondiale promosso da Netflix, infatti, è stato diffuso offerto al pubblico un breve video che annuncia l’avvio della produzione dei nuovi episodi. Ricordiamo che Avatar: la leggenda di Aang a marzo è stato rinnovato per ben due stagioni oltre la prima (trovate qui il nostro aggiornamento).

“Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con tutti i nostri attori e di approfondire le relazioni più profonde e complicate che si sviluppano man mano che il loro viaggio prosegue nella seconda stagione“, queste le parole dei produttori esecutivi Christine Boylan e Jabbar Raisani. “Mostreremo le versioni reali di scene iconiche dell’originale ed esploreremo alcune delle storie che l’animazione non ha raccontato. Soprattutto, non vediamo l’ora di rivedere la nostra gang di nuovo insieme“.

Alla Geeked Week 2024, inoltre, è stato annunciato che Miya Cech si unirà al cast nel ruolo di Toph, un maestro dominatore della terra.

Avatar – La leggenda di Aang stagione 2 è ufficialmente in produzione! #GeekedWeek pic.twitter.com/54wgOWUWsa — Netflix Italia (@NetflixIT) September 20, 2024

Avatar: la leggenda di Aang e le note di produzione

Albert Kim (Sleepy Hollow) è lo showrunner, lo sceneggiatore principale e il produttore esecutivo della serie, al fianco di Dan Lin (The Lego Movie), Lindsey Liberatore (Walker) per Rideback e Michael Goi (Swamp Thing). La co-produttrice esecutiva Roseanne Liang dirige la serie con Goi, Jet Wilkinson e Jabbar Raisani.

Il cast comprende Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) e Daniel Dae Kim (Ozai). Al loro fianco anche Paul Sun-Hyung Lee (Kim’s Convenience) nei panni di Zio Iroh, un generale della Nazione del Fuoco in pensione, mentore di suo nipote, il Principe Zuko. Lim Kay Siu (Anna and the King) è Gyatso, monaco dell’Aria che è tutore, mentore e migliore amico di Aang. Ken Leung (Lost) interpreta il Comandante Zhao, ambizioso ufficiale della Nazione del Fuoco che intende sfruttare un incontro inaspettato con un disperato Principe Zuko per favorire le proprie ambizioni.

Correlati