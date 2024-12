Il Box Office ITALIA pre-natalizio in Italia ha offerto i primi ottimi risultati in vista del sempre ricchissimo periodo festivo.

Grazie a film quali Musafa: Il Re Leone e Io e Te Dobbiamo Parlare, infatti, il botteghino nazionale pre-natalizio ha fatto segnare quota 11,01 milioni di euro, con una maggiorazione dell’84,7% rispetto allo stesso weekend del 2023 (5,96 milioni), quando a svettare c’era Wonka con 1,5 milioni incassati; c’è da dire che nel 2023 il sabato coincideva con la vigilia di Natale, giornata solitamente nulla per gli incassi al cinema (dati Cineguru).

A spingere l’incasso in alto, come anticipato, è stato Musafa: Il Re Leone. Il nuovo film d’animazione Disney ha raccolto all’esordio un poderoso 4,5 milioni di euro, con una media per sala di poco sotto i 7500 euro. Il confronto con il primo film “Il Re Leone” è assolutamente improponibile visto che è uscito nel 2019 in un periodo dell’anno diverso (agosto), con scuole chiuse e pochi impegni dovuti alla preparazione in vista delle festività natalizie. Detto questo, va ricordato che il primo film raccolse 14,3 milioni di euro nel weekend lungo (cinque giorni), e che i 4,5 milioni di Musafa potrebbero lievitare nei prossimi giorni visto la celebre corsa alle sale del periodo natalizio.

La seconda posizione è andata, invece, a Io e Te Dobbiamo Parlare, la commedia che vede in coppia Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. L’esordio è valso nel weekend 1,68 milioni di euro, il che rappresenta un ottimo antipasto in vista dei prossimi giorni festivi. Diamanti di Ferzan Ozpetek ha esordito in terza posizione, invece, con 1,56 milioni, in linea con il risultato di La dea fortuna (uscito cinque anni fa), capace di esordire nello stesso periodo dell’anno con 1,43 milioni.

In quarta posizione Oceania 2 ha incassato altri 848 mila euro, per un totale di 17,06 milioni ed un obiettivo dichiarato di superare i 20 milioni complessivi. Conclave, infine, ha chiuso la top five con un esordio da 765 mila euro.