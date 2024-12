Bagman | Sam Claflin nel nuovo horror di Colm McCarthy

Notorious Pictures ha presentato in questi giorni il trailer ufficiale di Bagman, il nuovo horror con protagonista Sam Claflin.

Celebre per le saghe di successo Hunger Games e Pirati dei Caraibi, l’attore Sam Claflin torna protagonista in una pellicola horror che affonda le radici nel folclore e nelle leggende popolari. In Bagman, infatti, un uomo (Claflin) si ritrova a lottare per suo figlio contro una creatura che si nutre di bambini.

Nel cast diretto da Colm McCarthy (Outcast), oltre a Claflin, spiccano i nomi di Antonia Thomas (Misfits, The Good Doctor), la pluripremiata attrice e cantante Sharon D. Clarke (Rocketman), Steven Cree (Churchill, Martyrs Lane) e William Hope (Dark Shadows, The Son).

Questa la trama ufficiale di Bagman: si narra di un’antica e malefica creatura che si nasconde nell’oscurità, nutrendosi delle paure dei bambini e trascinandoli via per sempre. Patrick (Sam Claflin) pensava di aver lasciato quei terribili incubi nel passato. Ma ora, nel silenzio della notte, strani sussurri e ombre inquietanti tornano reclamando la sua famiglia. Quando suo figlio Jake diventa il prossimo bersaglio di Bagman, nessun luogo sarà sicuro. Nessuna luce sarà abbastanza forte per scacciare il buio che avanza.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 gennaio 2025.

Bagman | Il Trailer Ufficiale