Premio Franco Solinas | Lanciato il bando del Concorso 2025

E’ partito il conto alla rovescia che porterà all’edizione 2025 del Premio Franco Solinas 2025 – Concorso internazionale per progetti di film lungometraggio per il cinema e le piattaforme multimediali.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato lanciato il bando di concorso della famosa kermesse, la cui deadline è stata fissata al 27 gennaio. Quest’anno il Premio Franco Solinas metterà in palio i seguenti riconoscimenti:

Premio Franco Solinas Miglior Soggetto 2.000 euro

Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 9.000 euro

Borsa di studio CLAUDIA SBARIGIA 1.000 euro (dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile)

Il PREMIO FRANCO SOLINAS invita sceneggiatori professionisti, o sceneggiatori emergenti che abbiano già acquisito e sviluppato la padronanza delle tecniche di sceneggiatura, a sfruttare le opportunità creative della tecnologia digitale per sperimentare nuove forme di racconto cinematografico e strutturare progetti innovativi per la costruzione di film di lungometraggio pensati per la sala cinematografica e fruibili anche sulle piattaforme multimediali.

Il PREMIO FRANCO SOLINAS è un invito a scrivere per il cinema in modo attento, consapevole e strutturato, sia nei contenuti che nella forma, unendo lo spessore artistico alla capacità di comunicare col pubblico. Il Concorso si articola in più fasi, caratterizzate dall’invio di un Soggetto e, successivamente e a condizione di essere stati selezionati fra gli Autori Finalisti, di una Scaletta e per l’ultima fase del Concorso di una Sceneggiatura.

I materiali da inviare per la Prima Fase del concorso dovranno consistere in:

“pitch” o presentazione : lunghezza massima 10 righe per 60 battute per riga. La presentazione deve consistere in una sintesi che racchiuda lo spirito del progetto, la linea principale della storia, l’approccio, la visione del film e il genere dell’opera;

: lunghezza massima 10 righe per 60 battute per riga. La presentazione deve consistere in una sintesi che racchiuda lo spirito del progetto, la linea principale della storia, l’approccio, la visione del film e il genere dell’opera; il Soggetto: sono ammesse al concorso opere di minimo 10 e massimo 20 pagine, (cartelle di 1.800 battute – max 30 righe per 60 battute per riga). Il Soggetto deve consistere in un racconto drammaturgicamente e visivamente coinvolgente, che faccia conoscere i personaggi, vedere il mondo in cui si muovono e partecipare alle loro azioni (un’illustrazione in forma narrativa della storia come si svolgerà e si vedrà nel film).

Queste le scadenze per l’invio:

invio dei Progetti via web entro le ore 24 del 27 gennaio 2025

invio della busta chiusa entro le ore 24 del 28 gennaio 2025

Per partecipare è necessario consultare il bando di concorso su www.premiosolinas.it