Box Office Italia: dominio assoluto per Eternals nel weekend

Non poteva essere altrimenti, i Marvel Studios hanno dominato il Box Office Italia nel weekend grazie all’attesa uscita di Eternals, il nuovo capitolo dell’MCU.

Approfittando di una sostanziale mancanza di competitor di grande impatto, unitamente alla voglia di blockbuster dei fan, il cinecomic Eternals si è aggiudicato nel weekend il Box Office Italia più alto dall’inizio della pandemia da Covid-19. Complessivamente il botteghino nazionale ha raccolto nel weekend 6.8 milioni di euro, di cui quasi la metà proveniente proprio dal cinecomic di Chloé Zhao.

L’incasso nei classici quattro giorni del weekend per Eternals (qui la recensione) è stato 3.24 milioni di euro, circa 100 mila euro in più dell’incasso all’esordio di Venom: La Furia di Venom, prima d’oggi il film con il più alto esordio dallo scoppio della pandemia. A questo incasso, però, va aggiunto anche quello maturato mercoledì per un totale di 3.85 milioni, ovvero più di quanto fatto complessivamente da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli… non male per Ikaris e compagni.

In seconda posizione ha aperto discretamente Io sono Babbo Natale (qui la recensione), la commedia fantasy con il compianto Gigi Proietti, il cui esordio è valso 542 mila euro, davanti all’incasso da 526 mila euro di Freaks Out (qui la recensione) che raggiunge un totale di 1.65 milioni. La Famiglia Addams 2 (qui la recensione) ha raccolto altri 523 mila euro in quarta posizione (totale 2.22 milioni), mentre Madres Paralelas è terminato quinto con 491 mila euro (totale 1.7 milioni). Tra le nuove proposte si segnala il settimo posto di Ultima notte a Soho con 188 mila euro.

Fonte: Cinetel