Box Office Usa: weekend d’esordio da 71 milioni per Eternals

Il weekend d’esordio nel Box Office Usa ha fruttato un incasso solido da oltre 70 milioni di dollari per Eternals, il nuovo cinecomic targato Marvel Studios.

Esattamente – o quasi – come anticipato nel nostro precedente aggiornamento, Eternals non ha superato l’incasso maturato da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (75.29 milioni), ed ha totalizzato nei tre giorni d’esordio negli Usa un incasso stimato di 71 milioni di dollari. Statistiche alla mano, si tratta di un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite dell’MCU, ma ciononostante positivo visto e considerato che i fumetti degli Eterni non sono poi così famosi tra il pubblico medio.

A pesare sull’incasso “non stratosferico” di Eternals, oltre al già citato appeal nei confronti del pubblico medio, si possono aggiungere anche le tante recensioni negative (questa è invece la nostra recensione) provenienti dalla critica americana, le cui parole hanno fatto ottenere al film un punteggio sotto il 50% Rotten Tomatoes, il più basso di sempre per un film Marvel Studios. Lo zoccolo duro dei fan Marvel ha comunque premiato la pellicola di Chloé Zhao con un punteggio CinemaScore B, non altissimo, ma positivo.

Eternals ha comunque aperto con oltre 90 milioni di dollari nei 46 mercati internazionali in cui ha esordito nel weekend, portando a casa complessivamente nel Box Office Worldwide uno score iniziale da 161.7 milioni di dollari, il secondo più alto dallo scoppio della pandemia da Covid-19.

Nel resto della classifica del Box Office Usa si registra il secondo posto di Dune (qui la recensione) con 7.62 milioni di dollari, ed il terzo di No Time to Die (qui la recensione) con 6.18 milioni di dollari. Lo sci-fi di Denis Villeneuve ha raggiunto quota 83.95 milioni, mentre il nuovo Bond movie è a quota 143.15 milioni. Venom: La Furia di Carnage (qui la recensione) è terminato quarto con 4.47 milioni di dollari (totale 197 milioni), mentre Ron – Un amico fuori programma è risultato quinto con 3.6 milioni di dollari (totale 17.57 milioni).