Box Office Italia: Aquaman 2 parte male, Wonka sempre in testa

Nella giornata di mercoledì Aquaman e il Regno Perduto ha esordito nelle sale italiane ma senza entusiasmare il pubblico. Wonka è invece lanciato verso il secondo trionfo consecutivo.

La seconda avventura cinematografica del supereroe acquatico della DC ieri ha fatto il suo esordio nelle sale italiane accompagnato da un profondo scettiscismo. Aquaman e il Regno Perduto, come noto, sarà l’ultimo capitolo del DC Extended Universe, e questo ha portato il pubblico italiano – almeno per il momento – ad un più che scontato “effetto indifferenza”. L’incasso maturato ieri è stato di 162 mila euro, assolutamente fuori target per un blockbuster di queste dimensioni. A tal proposito, va ricordato che il primo capitolo uscì il 1° gennaio del 2019 raccogliendo all’esordio 1,58 milioni.

Un discorso a parte, invece, va fatto per Wonka (la nostra recensione), primo ancora e con prospettive importanti per il weekend in divenire. Ieri l’incasso maturato è stato 251 mila euro, per un totale di 3,9 milioni (la quota dei 4 milioni cadrà nella giornata odierna). In terza posizione C’è ancora domani ha raccolto altri 119 mila euro, ed ora il totale ha raggiunto quota 30,93 milioni, ed un percorso natalizio ancora da protagonista assoluto.

FONTE: CINEGURU