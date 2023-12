Red One: Amazon ha fissato la data per una release al cinema

La commedia natalizia Red One potrà contare su di una release cinematografica prima di approdare sul catalogo di Prime Video.

Deadline ha riferito questa sera che Amazon MGM Studios porterà Red One al cinema dal 15 novembre 2024, e successivamente sulla sua piattaforma digitale Prime Video, proprio come già fatto nel recente passato con “Air”. Questa scelta commerciale porterà lo studios a sfruttare la ricchissima finestra cinematografica di Natale per monetizzare al massimo l’investimento fatto in collaborazione con la Seven Buck di Hiram Garcie e Dwayne Johnson.

Di recente Johnson ha descritto il film come “nuova interpretazione del Natale, grande, divertente, piena di azione. Pensa che Jumanji incontra Miracolo nella 34° Strada, che incontra Hobbs & Shawm con un pizzico di Harry Potter, e cosparso del mio film di Natale preferito di tutti i tempi, La vita è meravigliosa…”

Red One: regia, cast, trama.

Il film è stato diretto da Jake Kasdan su una sceneggiatura firmata da Chris Morgan, basata a sua volta da una storia originale firmata da Hiram Garcia. NEL CAST Chris Evans, Dwayne Johnson, Kiernan Shipka (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), J.K. Simmons, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel, Mary Elizabeth Ellis e Lucy Liu.

Tra i produttori spicca il nome d Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, di Chris Morgan di Chris Morgan Productions e di Jake Kasdan e Melvin Mar di The Detective Agency. Gli EP sono Barry Waldman e Ainsley Davis di Chris Morgan Productions, con John Wildermuth e la coproduzione con Sky Salem Robinson di The Detective Agency. Warner Bros. Pictures si occuperà della distribuzione internazionale come parte del suo accordo con Amazon MGM Studios.

Red One approderà in sala dal 15 novembre 2024, e successivamente arriverà su Prime Video.