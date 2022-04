In attesa dei dati provenienti dagli incassi della Pasquetta, Animali Fantastici – I segreti di Silente ha vinto a mani basse il Box Office Italia nel weekend pasquale.

Così come accaduto nel Box Office Usa, dove è arrivata la vittoria senza particolari entusiasmi, il terzo capitolo della saga fantasy in Italia vince ma non convince. L’incasso ottenuto nella quattro giorni classica del weekend ha portato nelle casse della Warner Bros solo 2.64 milioni di euro, che diventano 3.47 milioni in cinque giorni. Dati alla mano, sarà difficile vedere I segreti di Silente raggiungere i dati complessivi di Animali Fantastici e dove trovarli (14 milioni), e I crimini di Grindelwald (12.5 milioni).

Animali Fantastici – I segreti di Silente (la recensione)

In seconda posizione Sonic 2 – Il Film ha resistito benissimo rispetto al suo esordio sette giorni fa; l’incasso ottenuto nel weekend dal celebre porcospino spaziale è stato 663 mila euro, per un totale di 2.46 milioni. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata a Morbius con 200 mila euro, che diventano complessivamente 2.8 milioni. Il weekend ha inoltre vissuto l’esordio di Gli Idoli delle Donne con 172 mila euro.

Sonic 2 – Il Film (la recensione)

(la recensione) Morbius (la recensione)

Fonte: Cinetel