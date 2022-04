Sonic 2: recensione del nuovo film dedicato al celebre franchise videoludico

Sonic 2 – Il Film è il secondo adattamento cinematografico del celebre franchise videoludico targato SEGA. Questa è la nostra recensione.

Il nuovo film è ancora una volta diretto da Jeff Fowler, con Jim Carrey e James Marsden che riprendono i i ruoli precedentemente interpretati nel primo capitolo, e Ben Schwartz affiancato dalle new entries Idris Elba e Colleen O’Shaughnessey come doppiatori nella versione originale di Sonic, Knuckles e Tails.

Abbandonato sul pianeta dei funghi dopo gli eventi apprezzati nel primo capitolo, il villain Robotnik/Dr. Eggman trova un modo per tornare sulla Terra, e nel farlo trova un fortissimo alleato. Nel frattempo Sonic cerca di sfruttare i suoi poteri per provare a fare il “Batman” della situazione, ma ovviamente i risultati non sono quelli sperati. Un nuovo scontro tra i due arcinemici è inevitale.

IL FILM

Due anni dopo l’uscita al cinema di un primo capitolo capace di incassare la bellezza di 319 milioni di dollari al botteghino mondiale, nonchè recensioni tutto sommato positive (questa la nostra), Sonic 2 – Il Film arriva in sala con l’obiettivo di confermare i buoni propositi offerti dal predecessore, ed ovviamente continuare ad alimentare i sogni della Paramount, speranzosa di aver finalmente trovato un franchise longevo e di grande successo. Per ottenere il risultato sperato, la Paramount ha tenuto insieme la stessa troupe produttiva, lo stesso cast, con l’aggiunta al cast vocale un calibro da novanta come Idris Elba.

REGIA E SCENEGGIATURA

Ottenuta la notorietà proprio con Sonic nel 2020, l’ex esordiente Jeff Fowler con Sonic 2 – Il Film dimostra qui di avere ciò che serve per confermare al grande pubblico le sue doti registiche. La pellicola viaggia su ritmi serrati offrendo allo spettatore una prospettiva registica immersiva: tra combattimenti, effetti visivi assolutamente straordinari ed un uso accorto della narrativa di base, Fowler mette su uno spettacolo di intrattenimento che non annoia, e che di certo aiuta la Paramount a raggiungere gli obiettivi tracciati già nel 2020.

Narrativamente Sonic 2 – Il Film attinge con parsimonia all’interno dello sconfinato universo videoludico creato da SEGA, e lo fa provocando nei fan più accaniti più di un’emozione. L’introduzione di nuovi personaggi, quali Tails e Knuckles, è ben coadiuvato da una storia alla base solida e che, nonostante alcuni buchi sceneggiativi, scorre via ad un ritmo che possiamo considerare da moderno blockbuster hollywoodiano. L’ultimo atto della sceneggiatura è da considerare il vero fulcro del successo di Sonic 2: tutti gli eventi narrati durante la prima ora, infatti, portano inequivocabilmente ad un finale scoppiettante, dove lo spettacolo visivo incontra le pretese dei fan, estasiati da alcune easter eggs molto riuscite.

CAST ED ASPETTO TECNICO

Una volta ancora, il cast “umano” non è al centro dell’attenzione, eccezion fatta per Jim Carrey, unico baluardo di un comparto sorretto da CG e doppiatori. Il celebre comico hollywoodiano è bravo nel tatuarsi sulla pelle un personaggio singolare quali Robotnik/Dr. Eggman. Il nostro Renato Novara di certo non ha la stessa verve vocale di Ben Schwartz, ciononostante svolge con il suo Sonic un buon lavoro; Maurizio Merluzzo (Knuckles) prova a “sostituire” la celebre voce calda di Idris Elba, ma la sua è impresa ardua.

Dal punto di vista prettamente estetico, Sonic 2 supera di gran lunga i traguardi raggiunti dal suo predecessore nel 2020, d’altro canto pesano i due anni di esperienza accumulati dal team tecnico. Il terzo atto è puro spettacolo per gli occhi, ed è accompagnato dal ritmo forsennato offerto dalla colonna sonora del veterano Junkie XL.

CONCLUSIONE

Sonic 2 – Il Film, a nostro modesto parere, supera le aspettative, ed offre nelle mani della Paramount un franchise di successo. La regia di Jeff Fowler e la prova attoriale di Jim Carrey sono le pietre miliari di un film che dimostra di poter appassionare un pubblico giovane, ma non solo. La scena post-credits? Beh, farà impazzire i conoscitori dell’universo videoludico targato SEGA.