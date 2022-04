Levi Miller tra gli interpreti del cast di Kraven the Hunter

Il cast del cinecomic Kraven the Hunter ha accolto oggi Levi Miller, giovane attore noto per Pan – Viaggio sull’isola che non c’è.

L’attore oramai 19enne è entrato a far parte del cast in costruzione di Kraven the Hunter (da noi forse col titolo Kraven il Cacciatore) in un ruolo al momento ancora tenuto segreto da Sony Pictures. La conferma dell’ingaggio di Levi Miller è arrivato questa sera attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline.

Kraven the Hunter arriverà al cinema nel gennaio 2023, e darà continuità al franchise noto come Sony’s Spider-Man Universe da poco tornato al cinema con Morbius. Tra gli altri film in programma in casa Sony anche Madame Web, il cuo ruolo da protagonista è stato di recente affidato a Dakota Johnson.

KRAVEN THE HUNTER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da JC Chandor, la sceneggiatura, invece, è stata firmata da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Tra i produttori spazio per Avi Arad e Matt Tolmach. CAST: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Fred Hechinger, Ariana DeBose, Alessandro Nivola, Christopher Abbott, Levi Miller. USCITA: Nelle sale Usa dal 13 gennaio 2023.