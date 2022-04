Le riprese della terza stagione di The Witcher sono partite all’inizio del mese di aprile, ed in intanto Netflix è impegnato col casting.

Attraverso un post-social apparso in rete nel primo pomeriggio, Netflix ha annunciato che Robbie Amell (Upload), Meng’er Zhang (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Hugh Skinner (Mamma Mia! Ci Risiamo) e Christelle Elwin (Bloods) sono stati ingaggiati per affiancare nella terza stagione Henry Cavill e company. Il colosso dello streaming ha anche descritto i loro personaggi:

Robbie Amell è GALLATIN, un combattente che guida un esercito di guerriglie Scoia’tael che combatte per conto di Nilfgaard

è GALLATIN, un combattente che guida un esercito di guerriglie Scoia’tael che combatte per conto di Nilfgaard Meng’er Zhang è MILVA, una feroce e talentuosa cacciatrice; quelli che la incrociano, lo fanno a proprio rischio e pericolo

è MILVA, una feroce e talentuosa cacciatrice; quelli che la incrociano, lo fanno a proprio rischio e pericolo Hugh Skinner è RADOVID, playboy reale e fratello minore di Re Vizimir

è RADOVID, playboy reale e fratello minore di Re Vizimir Christelle Elwin è MISTLE, un membro dei Ratti, una banda di adolescenti disadattati che rubano ai ricchi e danno a se stessi… e talvolta ai poveri.

Benvenuti nel Continente! Vi presentiamo i nuovi membri del cast della terza stagione di #TheWitcher ⚔️ https://t.co/1foXtlThkF — Netflix Italia (@NetflixIT) April 14, 2022

THE WITCHER

PRODUZIONE: La serie è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich, e tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko. CAST: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson, ed ancora MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer, Therica Wilson Read, Kim Bodnia, Graham McTavish, Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr, Simon Callow, Kevin Doyle e Chris Fulton, Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin. DISTRIBUZIONE: La seconda stagione è stata rilasciata il 17 dicembre 2021 su Netflix.

TRAMA: The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Nella seconda stagione, in arrivo entro la fine del 2021 su Netflix, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.