Morbius: il nuovo poster italiano suggerisce la data di uscita del film

Con l’escordio nelle sale italiane di The Equalizer 2 – Senza Perdono, QMI Stardust e Sony Pictures lanciato una simpatica iniziativa chiamata La Vendetta ti Aspetta. Di seguito vi giriamo il comunicato stampa ufficiale in cui trovare tutte le informazioni per utilizzare il simpatico modo di crearsi la propria vendetta personalizzata. LA VENDETTA TI ASPETTA!