La prima clip italiana da Belfast, il nuovo film di Kenneth Branagh

Universal Pictures ha diffuso nelle ultime ore la prima clip italiana di Belfast, il nuovo film diretto dal candidato all’Oscar Kenneth Branagh.

Fresco di candidatura agli Oscar come Miglior Film (ma non solo), Belfast porterà nelle sale la storia dell’infanzia di un bambino durante il tumulto della fine degli anni ’60 nella città natale di Kenneth Branagh, per l’appunto Belfast. L’uscita nelle sale italiane è attesa per il 24 febbraio. Trovate la clip in questione in fondo alla pagina, dopo le informazioni ufficiali del film.

Focus Features presenta BELFAST, scritto e diretto dal candidato all’Oscar® Kenneth Branagh. BELFAST è la storia divertente, tenera e intensamente personale dell’infanzia di un bambino durante il tumulto della fine degli anni ’60, nella città natale di Branagh.

BELFAST attinge direttamente dall’esperienza di Branagh. E’ un racconto di formazione di un bambino di nove anni in un mondo che si è improvvisamente capovolto. La sua comunità stabile e amorevole e tutto ciò che pensava di aver capito sulla vita cambiano per sempre. Ma la gioia, le risate, la musica e la magia formativa dei film, rimangono.

Il cast comprende la candidata al Golden Globe Caitríona Balfe, il premio Oscar® Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e il giovanissimo esordiente, di appena dieci anni, Jude Hill. Dornan e la Balfe interpretano una coppia affiatata della classe operaia coinvolta nel caos, mentre la Dench e Hinds rivestono i panni dei nonni arguti. Il film è prodotto da Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik e Tamar Thomas.

Dietro la macchina da presa ci sono molti consueti collaboratori di Branagh, tra cui lo scenografo Jim Clay, il direttore della fotografia Haris Zambarloukos, la hair and make-up artist Wakana Yoshihara, la montatrice Úna Ní Dhonghaíle, la costumista Charlotte Walker e le direttrici del casting Lucy Bevan ed Emily Brockman. Musiche ad opera della leggenda di Belfast, Van Morrison.