Addio Catherine Spaak: l’attrice è morta a 77 anni

L’attrice, cantante e presentatrice Catherine Spaak è morta all’età di 77 anni. Il triste annuncio è arrivato ieri attraverso l’account ufficiale su Twitter RaiCultura, l’attrice belga dal 2020 era gravemente malata a seguito di un’emorragia celebrale.

Nata in Belgio, Catherine Spaak ha visto la sua carriera esplodere nella nostra Italia. Il suo esordio al cinema è arrivato con Dolci inganni di Alberto Lattuada nel 1960, apparendo successivamente in film come Il sorpasso, La noia, La bugiarda e La voglia matta. La Spaak ha partecipato anche a commedie all’italiana quali L’armata brancaleone, Adulterio all’italiana e Febbre da cavallo.

Ma il cinema e la televisione non sono state le uniche passioni della Spaak; negli anni ottanta, infatti, presenta trasmissioni quali Forum ed Harem. Negli anni duemila è apparsa in show come Ballando con le stelle e L’isola dei famosi. Le ultime apparizioni al pubblico di Catherine Spaak sono state nei film I più grandi di tutti di Carlo Virzì (2012), Ti sposo ma non troppo di Gabriele Pignotta (2014) e La vacanza di Enrico Iannaccone (2019).