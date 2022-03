Box Office Italia: quasi 1.5 milioni in due giorni per The Batman

Continua la corsa in vetta al Box Office Italia di The Batman, protagonista assoluto anche nel secondo giorno del primo weekend cinematografico del mese di marzo.

Dopo aver piazzato un opening day da quasi 700 mila euro ieri (qui l’articolo), il cinecomic The Batman ha incassato venerdì 717 mila euro, per un totale in due giorni di 1.41 milioni. L’obiettivo del film di Matt Reeves è ovviamente segnato, ovvero vincere largamente il Box Office Italia all’esordio, e firmare il più alto incasso in questo primo scorso di 2022. In attesa di scoprire i dati di incasso riguardo l’importantissimo opening day nel Box Office Usa, vi ricordiamo che la nostra recensione di The Batman è presente a questo indirizzo.

Cavaliere Oscuro a parte, il botteghino nazionale ieri ha visto Uncharted chiudere al secondo posto con 99 mila euro (totale 4.68 milioni), e Assassinio sul Nilo terzo con un incasso di 52 mila euro (totale 4.68 milioni). Per la giornata odierna si attendono numeri importanti visto anche il maltempo che imperversa in Italia, solitamente un alleato delle sale cinematografiche.

Fonte: Cinetel