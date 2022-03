Box Office Italia: quasi 700 mila euro per l’opening day di The Batman

L’esordio di The Batman, come da previsione, ha spostato gli equilibri nel mercato cinematografico italiano ed il Box Office Italia ora è pronto ad esplodere.

Ieri, nel primo giorno del primo weekend di marzo, l’incasso complessivo del botteghino nazionale ha sfiorato il milione di euro (927 mila per la precisione), ma è ovviamente l’esordio di The Batman che ha fatto saltare il banco.

Per il nuovo cinecomic dedicato al celebre Cavaliere Oscuro l’incasso è stato 695 mila euro, un risultato entrato da subito nella storia recente del Box Office Italia perchè il terzo più alto dallo scoppio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni di euro) e Me contro te – Il mistero della scuola incantata (824 mila euro). Volendo fare confronti con altri film dedicati al Crociato di Gotham, l’incasso ottenuto al primo giorno di The Batman è molto vicino a quello fatto registrare da Batman v Superman nel 2016 (970 mila euro), anche se in quell’occasione la presenza di Superman nel film rappresenta un elemento statistico non di poco conto.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.