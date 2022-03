Netflix ha diffuso quest’oggi il teaser trailer di The Bubble, il nuovo film a sfondo parodistico diretto da Judd Apatow.

Annunciato circa un anno fa, The Bubble si è finalmente mostrato al pubblico della rete con un primo scherzoso teaser trailer. Il film ruoterà attorno a un gruppo di attori e di attrici che si ritrovano bloccati in una “bolla” all’interno di un albergo durante una pandemia e cercano di terminare le riprese di un film. A quanto pare, i dinosauri e la montagna da scalare presenti nel teaser non faranno parte della storia del film, e questo perchè il teaser stesso è una sorta di operazione bizzarra di marketing. Il teaser, difatti, prende il titolo di Cliff Beasts 6: The Battle For Everest.

Nel cast di tutto rispetto spiccano i volti di Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal e Peter Serafinowicz. La sceneggiatura è stata firmata dai fratelli Kenny e Keith Lucas, con Apatow che figurerà anche come produttore.

The Bubble sarà su Netflix dal 1° aprile 2022.