Courteney Cox protagonista del trailer di Shining Vale, la serie horror di STARZPLAY

In arrivo su STARZPLAY dal prossimo 6 marzo, la serie horror-comedy Shining Vale si mostra quest’oggi attraverso un primo trailer davvero interessante.

Protagonista della serie, che sotto alcuni punti di vista ricorda il romanzo di Stephen King “Shining”, è Courteney Cox (Scream), qui nei panni di una scrittrice in crisi creativa che sceglie di trasferirsi con la famiglia in una casa di campagna. Nella più totale tranquillità, la scrittrice scopre che la casa nasconde un segreto alquanto terrificante. Nel cast della serie anche Greg Kinnear e Mira Sorvino. Qui di seguito la sinossi ufficiale che ha accompagnato il lancio del trailer sottotitolato:

“Seguiamo la famiglia Phelps nella loro nuova, antica, spettrale, casa in periferia, dove si sono trasferiti – con gran disappunto da parte dei figli adolescenti – per salvare il loro matrimonio e per tentare di riaccendere la linfa creativa di Pat. Ma lei sente qualcosa che gli altri non percepiscono, porte che sbattono, il piano che suona da solo e quando vede una donna dagli abiti antichi librarsi fuori dalla finestra, Pat crede davvero di impazzire. Non perdetevi questa nuova serie mozzafiato, il 6 marzo con due episodi in anteprima, solo su STARZPLAY.”