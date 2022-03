100 anni di Pier Paolo Pasolini: una vita tra arte, cinema, poesia e pensiero

Posted on

Mi chiamo Calogero e oggi, forse, mi sono fidanzato. Sono tornato dal servizio di leva da Civitavecchia mare e ho chiesto la mano della figlia di Don Fofò, che dovevo fare? L’anno scorso ogni domenica alla messa andavo, anche solo per guardarla dieci minuti, per sentire l’odore della veste stirata. Solo per essa lo facevo,