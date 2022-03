La saga Alien potrà contare anche su un nuovo film diretto da Fede Alvarez

Posted on

Come annunciato alla fine dello scorso anno, Noah Hawley sta sviluppando per la Disney una serie FX/Hulu ambientata nell’universo di Alien. Pochi sono i particolari trapelati sino ad ora in merito allo show, sappiamo solo che la storia, ambientata in un futuro non troppo lontano, si svolgerà sulla Terra. Noah Hawley, in una recente intervista su