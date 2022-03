Box Office Usa: 57 milioni all’esordio venerdì per The Batman

La vittoria del Box Office Usa nel weekend d’esordio per The Batman potrebbe tradursi in una vera e propria sorpresa in positivo.

Quest’oggi BoxOfficeMojo ha riferito che il cinecomic DC/Warner ha incassato nella giornata di venerdì ben 57 milioni di dollari, cifra ovviamente contenente i 21 milioni delle anteprime (qui i dettagli). Statistiche alla mano, il bottino di The Batman nel suo opening day potrebbe pertanto tradursi in un weekend d’esordio da oltre 130 milioni, e quindi non 100 milioni come si vociferava nei giorni appena precedenti al suo approdo in sala.

Tra l’altro statisticamente 57 milioni di dollari rappresenta il secondo più alto incasso dell’era pandemica, secondo soltanto a Spider-Man: No Way Home (122 milioni), ed in linea con esordi di film di successo quali Logan e Joker. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti, e capire quanto potrà contare l’ottimo passaparola del pubblico (CinemaScore A-). Leggete la nostra recensione di The Batman.