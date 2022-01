Ben Affleck conferma il suo addio a Batman dopo The Flash

L’esperienza di Ben Affleck nei panni di Batman nel DC Extended Universe si chiuderà presumibilmente con il cinecomic The Flash, in uscita nel corso del 2022.

Intervistato sull’argomento da The Herald Sun, Ben Affleck ha confermato l’intenzione di chiudere la sua esperienza nel DCEU con il ruolo celebre di Batman, rivelando tra le altre cose di essere entusiasta della sua prova sul set del prossimo cinecomic The Flash. In particolare l’attore ha riferito quanto segue:

“Non l’ho mai detto, questa è fresca fresca, ma probabilmente le mie scene preferite nei panni di Batman in termini di interpretazione, tra tutto ciò che ho fatto, sono nel film di Flash. Spero mantengano l’integrità di ciò che abbiamo fatto perché l’ho trovato davvero interessante e fantastico. Diverso, ma non in modo incongruente con il personaggio. Magari decideranno che non andrà bene, ma quando ho girato ho trovato tutto molto soddisfacente e ho pensato: “Wow, credo di aver finalmente capito l’approccio giusto“.“

Ricordiamo, a tal proposito, che Ben Affleck aveva già in passato annunciato la fine della sua esperienza cinematografica con Batman, finendo però per tornare prima sul set della Snyder Cut di Justice League e successivamente su quello di The Flash. Sarà realmente l’ultima di Batfleck?

Qui il teaser trailer di The Flash

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. USCITA: Nelle sale Usa dal 3 giugno 2022.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.