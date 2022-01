Box Office Italia – Spider-Man: No Way Home supera i 21 milioni con la giornata dell’Epifania

Come da previsione Spider-Man: No Way Home ha guidato la classifica del Box Office Italia nella giornata dell’Epifania, ed ora viaggia ben oltre i 21 milioni complessivi.

Frenati dal nuovo aumento dei contagi nel nostro paese, gli incassi del Box Office Italia nella giornata dell’Epifania hanno vissuto un brusco calo rispetto agli anni pre-pandemici. L’incasso generale ieri, infatti, è stato circa un milione e mezzo di euro, con il vincitore “il cinecomic Marvel/Sony” in testa con soli 250 mila euro.

Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) ha vinto il botteghino festivo con un incasso di 249 mila euro, ed ora il totale ha superato ampiamente la quota complessiva di 21 milioni (21.27 milioni), per la precisione il traguardo era già stato superato nella giornata precedente. In seconda posizione spazio per Belli Ciao con 236 mila euro, ed un totale di 1.74 milioni, in terza invece Me Contro Te – Il Film: Persi nel Tempo con un incasso giornaliero di 208 mila euro, ed un totale di 1.73 milioni.

Nel resto della classifica si segnalano il quarto posto di Matrix Resurrections (qui la recensione) con 162 mila euro, ed un totale di 1.42 milioni, ed il quinto di The King’s Man – Le origini con un giornaliero di 122 mila euro, ed un totale di 223 mila in due giorni. Fonte: Cinetel