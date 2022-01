Le riprese della serie Amazon sulla saga videoludica Fallout nel corso del 2022

Le riprese dell’annunciata serie dedicata alla saga videoludica Fallout partiranno nel corso del 2022, la conferma arriva direttamente da casa-madre Amazon.

L’avvio della produzione è stata confermata questa mattina attraverso un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline. Non ci sono al momento date per l’inizio delle riprese, ma è oramai chiaro che nei prossimi mesi, se non dalle prossime settimane, si vivrà il classico viavai di notizie legate al casting. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

La serie sarà sviluppata da Amazon Studios in collaborazione con Kilter Films e Bethesda Studios, con gli sceneggiatori Nolan e Joy impegnati in cabina sceneggiativa e produttiva.

La saga videoludica Fallout ha raccolto nel tempo successi economici e critici straordinari. Il primo capitolo è approdato sulle console nel 1997, ed è ambientato in un mondo in cui il futuro previsto dagli americani alla fine degli anni quaranta si concretizza attraverso una guerra nucleare. Il presente vissuto dai videogamers è il 2077. Recentemente è approdato sulle console Fallout 76, una sorta di prequel.