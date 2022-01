Golden Globe Awards: l’edizione 2022 sarà privata con vincitori annunciati online

La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato in queste ore che l’edizione 2022 degli annuali Golden Globe Awards vivrà un enorme ridimensionamento, divenendo di fatto un’edizione per così dire “privata”.

Dopo l’annullamento della scorsa edizione, dovuta lo ricordiamo allo scandalo che ha investito l’associazione e che aveva indotto il canale televisivo NBC ad annullare la trasmissione della cerimonia, i Golden Globes sono pronti a vivere un’edizione completamente anonima in questo 2022. Questa mattina il The Hollywood Reporter, infatti, ha confermato che la cerimonia di premiazione non ci sarà, e che i vincitori saranno contattati in via strettamente confidenziale.

Nelle settimane scorse, a tal proposito, la Hollywood Foreign Press Association aveva già precisato che non ci sarebbe stato alcun red carpet e che non ci sarebbero stati giornalisti, notizia poi seguita dalla certezza dell’assenza di celebrity… anche quelle nominate. Sulla decisione, la HFPA ha dichiarato:

“L’evento di quest’anno sarà privato e non sarà trasmesso in diretta. Forniremo aggiornamenti in tempo reale sui vincitori sul sito dei Golden Globes e sui nostri canali social.“

In attesa di ulteriori aggiornamenti in merito, vi ricordiamo che la lunga lista delle nomination ai Golden Globes 2022 è presente a questo nostro indirizzo.